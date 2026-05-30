Nach Sonne und Hitze drohen in Baden-Württemberg am Wochenende Gewitter und starke Böen. Der Start in die neue Woche wird etwas kühler.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf die Menschen in Baden-Württemberg kommt ein wechselhaftes und teils stürmisches Wochenende zu. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es heute viele Wolken sowie immer wieder Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen bleiben mit 27 bis 33 Grad schwülwarm. Zum Abend sollen dann teilweise kräftige Gewitter mit Starkregen von der Kurpfalz aus südostwärts durchs Land ziehen. Dabei sind lokal auch Hagel und Sturm- oder schwere Sturmböen möglich.

Sonntag auch unbeständig

Auch am Sonntag dürfte das Wetter im Südwesten unbeständig bleiben. Laut DWD ziehen ab Mittag verbreitet Gewitter auf. Diese kommen teilweise mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen. Die Höchstwerte sollen zwischen 24 und 30 Grad liegen.

Zum Wochenbeginn kühlt es etwas ab. Für Montag rechnet der DWD mit Höchstwerten zwischen 21 und 25 Grad. Anfangs kann es auf der Alb sowie südöstlich davon noch regnen. Auch sonst sind viele Wolken am Himmel, doch es soll trocken bleiben. Am Nachmittag steigt die Chance, die Sonne zu sehen. Der Wind weht dann mäßig bis frisch.