Eine Orgel – die kennt der musikalische Laie vom Klang-Gebrause im Gottesdienst und als schönes Möbelstück in alten Kirchen, das man von unten und aus der Ferne bewundern kann. Ansonsten gilt, was an einer schmalen hölzernen Wendeltreppe in der Stiftskirche steht: „Zutritt nur für Organisten“. Am Wochenende war das Verbot außer Kraft gesetzt.

Anna Linß, Stifts- und Bezirkskantorin, hatte zu Führungen durch die Rieger-Orgel eingeladen: gleich achtmal am Samstag und Sonntag. Nur zehn Teilnehmer pro Führung