Gehört, recherchiert, nachgemacht: Markus Otte, Vorsitzender des SC Wörth und Lehrer, initiiert Plogging-Gruppen.

Schon mal etwas von der Trendsportart „Plogging“ gehört? Zufällig hat der Vorsitzende des Wörther Schwimmclubs, Markus Otte, im Programm des Bayerischen Rundfunks darüber einen Beitrag gesehen. In Schweden hat sich ein Bürger über den auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle herumliegenden Müll auf der Straße aufgeregt. Ihm kam die Idee, sich beim Gehen oder Joggen zu bücken und diesen Müll aufzuheben. Dazu hat er Gleichgesinnte gesucht und gefunden.

Otte hat gleich im Netz recherchiert und festgestellt, dass sich „Plogging“ zur Trendsportart entwickelt hat, die sich auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. „Es ist eine Kombination aus Müll einsammeln und Laufen. Das Wort ,Plogging’ setzt sich aus dem schwedischen Wort ,plocka upp’ für aufheben und Jogging zusammen“, erklärt er. Das sei für die eigene Gesundheit und die Umwelt gut.

Mit Familie ausprobiert

Ziel sei es, sich während des Laufens nach jedem noch so kleinen Stückchen Müll, das auf dem Weg liegt, ob Zigarettenkippe oder Kronkorke, zu bücken. „Man könne dabei auch noch ein paar Liegestützen oder Kniebeugen absolvieren und läuft dann locker weiter“, erzählt Otte.

Der 42-jährige Lehrer an der Realschule plus in Kandel hat es zuerst mit seiner Familie ausprobiert. Da sein Verein mit ungefähr 300 Mitgliedern jahrelang an der Aktion „Saubere Landschaft“ in Wörth mitgemacht hat, wollte er diesen Vorschlag dort auch unterbreiten. „In den letzten Jahren ist diese Aktion öfters witterungsbedingt oder dann coronabedingt ausgefallen. Und im Gelände um den Badepark sieht es vor allem auf dem Parkplatz oft unansehnlich aus. Deshalb schlug ich erst unserer Vorstandschaft und dann den Mitgliedern in einer Mail vor, diese Sportart auch bei uns in der Trainingszeit auszuüben“ , erläutert der Pädagoge für Biologie, Sport, Deutsch und Erdkunde.

Sieben Säcke voll

Ursprünglich hatte er diese Aktion mit Kindern vorgesehen. Aber es gab gleich einige Meldungen von Vorstandsmitgliedern, Eltern und Jugendlichen. Mit einer Walkingrunde von 40 Minuten ging es los. Dabei wurden sieben Säcke voll mit Müll eingesammelt.

Otte plant etwa 14-tägig eine Walking- und eine Jogging-Gruppe, die regelmäßig den Parkplatz und die Wege rund um den Wörther Badepark sauber halten. „Dabei leisten wir einen kleinen Beitrag zum Allgemeinwohl, denn nichts ist schöner als eine Natur ohne Müll“, sagt er.

Er möchte an seiner Schule vorschlagen, „Plogging“ in den Sportunterricht einzuführen. Auch die Umwelt-AG einer Wörther Schule, bei der Jugendliche des Schwimmclubs aktiv sind, wolle sich beteiligen.

Wer Lust auf „Plogging“ hat, kann mit ihm Kontakt aufnehmen: Markus.Otte@sc-woerth.