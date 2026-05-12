Spektakulärer Unfall auf der Autobahn: Ein Mann ist mit seinem Wagen unterwegs - und plötzlich bricht die hintere Achse ab.

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Auf der Autobahn 81 bei Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich bei einem Auto die Hinterachse komplett gelöst - während der Fahrt. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer verletzte sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Andere Verkehrsteilnehmer halfen dem 64-Jährigen aus dem Fahrzeug. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die genaue Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Während der Fahrt am Mittag hatte sich die hintere Achse des Wagens zunächst gelockert, sodass das Auto ins Schlingern geriet. Darauf stieß das Auto gegen eine Schutzplanke am Fahrbahnrand, wobei sich die Achse samt Hinterreifen vollständig löste. Die Achse blieb in der Schutzplanke stecken. Andere Fahrzeuge wurden nicht getroffen.