Die Ringerinnen Elena Brugger und Luisa Niemesch haben bei der Europameisterschaft in Zagreb für weitere deutsche Medaillen gesorgt. Das Duo aus Baden-Württemberg sicherte sich am Freitag jeweils Bronze. Brugger, die für den TuS Adelhausen ringt, besiegte in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm die Polin Jowita Wrzesien und wiederholte damit ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Niemesch, die letztjährige EM-Zweite vom SV Germania Weingarten, gewann ihren Bronze-Kampf in der Klasse bis 62 Kilogramm gegen die Schwedin Johanna Lindborg.

Zagreb (dpa) - Der Deutsche Ringer-Bund (DRB) steht vor dem abschließenden Wochenende der Titelkämpfe in Kroatiens Hauptstadt damit bei vier Medaillen. Vor Brugger und Niemesch hatten sich schon Sandra Paruszewski und Freistilspezialist Horst Lehr Bronze gesichert.

