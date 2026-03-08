Nur 10,0 Prozent der Erststimmen für FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke in seinem Wahlkreis Pforzheim. Er landet damit abgeschlagen auf Platz vier.

Stuttgart (dpa) - Der FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke hat dem vorläufigen Auszählungsergebnis zufolge in seinem Wahlkreis Pforzheim 10,0 Prozent der Erststimmen erhalten. Bei der Landtagswahl 2021 waren es noch 16,1 Prozent gewesen. Rülke landete auf dem vierten Platz hinter den Wahlkreiskandidaten von CDU, AfD und Grünen.

Nach dem Wahldebakel für die FDP im Land hat Rülke inzwischen seinen Rücktritt als Landeschef angekündigt. Hochrechnungen zufolge scheiterte die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde.