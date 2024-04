Nächster prominenter Abgang beim achtmaligen deutschen Eishockey-Meister: Denis Reul bekommt nach 15 Profi-Jahren keinen neuen Vertrag mehr.

Mannheim (dpa/lsw) - Die Adler Mannheim und ihr Kapitän Denis Reul gehen ab sofort getrennte Wege. Man habe sich nach langen, reiflichen Überlegungen entschlossen, dem 34-Jährigen kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. Reul ist nach David Wolf bereits der zweite prominente Spieler, dessen Abschied die Mannheimer diese Woche verkündet haben.

«Denis verkörpert, was es bedeutet, ein Adler-Spieler zu sein. Sein toller Charakter, sein Ehrgeiz und sein Engagement für unseren Club sind unübertroffen», sagte Trainer und Manager Dallas Eakins über den früheren Nationalspieler. Der Verteidiger bestritt mehr als 800 Partien für die Kurpfälzer und hat in der DEL bislang nie für einen anderen Club gespielt.

«Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren viele tolle Momente erlebt, die ich für immer in meinem Herzen tragen werde», sagte Reul, der genau wie Wolf bei der Saisonabschlussfeier am Freitag verabschiedet werden soll. Die mit Titelambitionen gestarteten Mannheimer waren nach einer enttäuschenden Hauptrunde im Playoff-Viertelfinale in dieser Saison an den Eisbären Berlin gescheitert.

