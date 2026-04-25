In Stuttgart kommt es zu einer Auseinandersetzung, ein 44-Jähriger wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil sie mit einem spitzen Gegenstand einen 44-Jährigen in Stuttgart schwer verletzt haben sollen, sind zwei junge Männer nun in Untersuchungshaft. Ihnen wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die 19 und 21 Jahre alten Verdächtigen sollen am Freitagabend Teil einer Auseinandersetzung im Stuttgarter Norden gewesen sein. Dabei haben sie den Angaben zufolge den spitzen Gegenstand eingesetzt. Sie wurden kurz nach der Tat festgenommen, später wurden Haftbefehle gegen sie erlassen. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen.