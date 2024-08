Nach der Sommerpause startet das Karlsruher Kulturzentrum Tollhaus die neunte Ausgabe seines Atoll-Festivals für zeitgenössischen Zirkus. An neun Spieltagen sind 19 Produktionen mit mehr als 80 Künstlerinnen und Künstlern aus einem Dutzend Nationen zu erleben.

Zu erleben sind an elf Tagen vom 12. bis 22. September in und um das Tollhaus sowie im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Akrobatik, Jonglierkunst, Zauberkunst und Komik. Eine ganze Reihe von Vorstellungen feiern in Karlsruhe ihre Deutschlandpremiere. Eröffnet wird das Festival von der in Frankreich arbeitenden Brasilianerin Alice Rende, einer jungen Artistin, die die legendäre Entfesslungskunst eines Houdini beerbt und auf ganz neue Beine stellt.

Zur Eröffnung tritt die australische Formation Gravity & Other Myths mit »The Mirror« auf. Foto: Andy Phillipson

Am ersten Tag gibt es außerdem ein Wiedersehen mit der australischen Company Gravity & Other Myths, die seit ihrem Gastspiel mit dem „Simple Space“ zu den großen Formationen des zeitgenössischen Zirkus zählt. Zum Atoll-Auftakt zeigt sie ihr aktuelles Zirkusstück „The Mirror“.

„Smashed“ war eines der meistgespielten Zirkusstücke, das die britische Truppe Gandini Juggling weltweit bekannt machte. In Karlsruhe feiert Gandini jetzt Deutschlandpremiere von „Smashed2“, das sieben Frauen und zwei Männer auf die Bühne bringt, die mit Orangen und Wassermelonen jonglieren und dabei subversiv ein Licht auf Machtstrukturen werfen.

Die britische Truppe Gandini Juggling zeigt »Smashed2«. Foto: Camilla Greenwall

Ebenfalls seine Deutschlandpremiere hat die Performance „MAT“ des niederländischen Zirkuskollektivs Zinzi Oegema. Auf einer Bühne voller Matten demonstrieren sieben Akrobatinnen und Akrobaten die Kunst des Fallens. Es ist ein Stück über das Loslassen und die Schönheit des Scheiterns. In einer fantastischen Welt voller Widersprüchlichkeiten verheddert sich der Finne Olli Vuorinen von der NUUA Company in seinem Stück „Blueberry Burdock“, das ebenso in deutscher Erstaufführung zu sehen ist wie die „Häppy Hour“ des isländisch-finnisch-schwedischen Trios The Nordic Council.

Carmen La Tanik gehört zu m Projekt ZirkusOn. Foto: Clemens Möller

Im Fokus von Atoll steht die immer stärker werdende deutsche Zirkusszene. So präsentiert sich am 14. September die neue Edition des von Atoll mitgetragenen Kreationsbündnisses ZirkusOn. Außerdem stellen sich das deutsch-belgische Trio Sinking Sideways, das Duo von Emma Laule und Alba Miguel sowie Stefan Sings Jonglage-Großformation Critical Mess mit innovativen Produktionen vor.

Einen ungewöhnlichen Aufführungsort hat der Klub Girko gewählt. Das deutsche Duo will im Wald die Beziehung zwischen Mensch, Holz und allen Möglichkeiten des Gleichgewichts erforschen. Mit dem Stück „Hedonia“ von Moritz Grenz und Clara Cortes, bei dem sich Musik, Gesang, Duft, Video, Schauspiel, Tanz und Akrobatik mischen, ist das Atoll-Festival im Karlsruher ZKM zu Gast.

Das Ensemble Zirkuswerk mischt bei seinem Stück »Killing Time« Theater, Tanz und Aktobatik. Foto: Atoll

Das Ensemble Zirkuswerk verbindet in „Killing Time“ Akrobatik mit zeitgenössischem Tanz und Theater zu einem Stück über Krieg und Frieden. Moritz Grenz und Clara Cortes lassen in einem multimedialen Spektakel interaktiven Technologien, Videokunst, Sounddesign, Rap und Text einfließen. Den Schlusspunkt setzt die italienisch-französische Truppe My!Laika mit dem opulenten Zirkusspektakel „La Soirée“: Trapez, Fahrrad, Luftakrobatik, menschliche Pyramiden, Magie, Musik und absurdes Theater fließen hier zusammen.

Info

Die Produktionen sind an mehreren Terminen zu sehen. Infos und Tickets finden sich unter atoll-festival.de. Anfang September wird auf der Seite auch das Rahmenprogramm Atoll Extra veröffentlicht.