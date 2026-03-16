Mehrere Schüler und Lehrer klagen plötzlich über Hustenreiz und Atemnot – dann wird eine Schule geräumt. Sanitäter bringen vier Menschen ins Krankenhaus. Was nun geprüft wird.

Böblingen (dpa/lsw) - In einer Böblinger Schule haben mehrere Schüler und Erwachsene Atemwegsbeschwerden erlitten. Vier von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte, die Schule wurde geräumt, wie die Polizei mitteilte. Von der Evakuierung seien etwa 350 Menschen betroffen gewesen. Unterricht gibt es am Montag dort nicht mehr.

Suche nach Ursache läuft

Laut einer Polizeisprecherin wurden fünf Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren sowie acht Erwachsene leicht verletzt. Sanitäter brachten drei Kinder und einen Erwachsenen vorsorglich in eine Klinik.

Nach der Evakuierung wurden die Schülerinnen und Schüler von der Schulleitung und Feuerwehrleuten in angrenzenden Gebäuden betreut. Die von der Schule informierten Eltern holten die jüngeren Schüler ab, die Älteren durften selbst nach Hause gehen.

Was die Beschwerden auslöste, war zunächst unklar. Die Feuerwehr untersuchte, ob in dem Gebäude möglicherweise Reizstoffe ausgetreten sind.