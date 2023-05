Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei dieser Meldung traut man Augen und Ohren kaum angesichts der vielen Absagen: Im September soll im kleinen Hainfeld ein internationales Klavierfestival über die Bühne gehen. Mitten in der Pandemie locken Claudia und Bernd van Huet ein Dutzend Musiker aus acht Ländern in ihr Atelier 29 an die Weinstraße. Fortsetzung folgt.

„Man muss ja verrückt sein, wenn man sich mitten in einer Pandemie und mitten in der Provinz an so ein Riesending wagt“, sagt Bernd van Huet und lacht, wohl wissend, dass die Leute