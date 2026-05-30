In einem Waldstück bei Stuttgart fällt plötzlich ein Ast aus einer Baumkrone hinab. Das Baumteil trifft einen 76-Jährigen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Senior ist bei einem Ausflug in einem Stuttgarter Wald von einem herunterfallenden Ast erschlagen worden. Der 76-Jährige sei am Samstag im Rotwildpark mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Ast brach demnach in einer Baumkrone ab und traf den Senior. Die 75 Jahre alte Ehefrau habe bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitten, wie der Sprecher weiter ausführte. Sein erwachsener Sohn blieb unverletzt. Zuvor hatte die «Bild» über den Vorfall berichtet.

Der Stuttgarter Rotwildpark ist bei vielen Menschen ein beliebtes Ausflugsziel im Westen von Stuttgart. In dem Waldstück liegt unter anderem das in der Region bekannte Bärenschlössle.