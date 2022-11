[Aktualisiert 17.01 Uhr] Die Asiatische Tigermücke hat sich nach Angaben der Stechmückenbekämpfer am Oberrhein im vergangenen Jahr in der Region deutlich ausgebreitet – auch in der Pfalz ist sie heimisch geworden und muss bekämpft werden. „Die heißen Sommermonate haben die Verbreitung der Mücke deutlich begünstigt“, sagt Xenia Augsten von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer in einer Bilanz für 2022. „Dieses Jahr konnten sich sechs Generationen des aggressiven Exoten zum Fluginsekt entwickeln – zwei mehr als im Vorjahr.“ Die Trockenheit habe den Tigermücken nicht geschadet. „Sie fanden genug Brutmöglichkeiten etwa im Straßengully.“

Aktuell sei der lästige Blutsauger aus 21 Städten und Gemeinden im Mitgliedsbereich beiderseits des Rheins gemeldet, so Augsten. „In 16 davon wurde eine etablierte Population nachgewiesen. Diese Zahl hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.“ In der Pfalz sind Germersheim und Ludwigshafen bisher die einzigen Gebiete, in denen die Tigermücke heimisch geworden ist. „In Germersheim konnten wir dieses Jahr ungefähr 30 Hektar behandeln. Die Populationsdichte ist deutlich gesunken, das ist ein Erfolg bei der Bekämpfung. Auch in Ludwigshafen konnten wir Erfolge feiern und die Population reduzieren“, teilt Artur Jöst, Leiter der Tigermückenbekämpfung bei der Kabs, auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit.

Larven zur Bekämpfung abgetötet

Zur Bekämpfung setzt die Kabs auf das Abtöten der Larven. Dafür wird das Eiweißkristall eines sporenbildenden Bakteriums in die Brutstätten gegeben. Das sei nur für die Larven weniger Mückenarten tödlich, sodass keine Gefahr für Hunde, Katzen oder gar Menschen bestehe. Jeder könne zur Tigermücken-Prävention beitragen, beispielsweise wenn Gefäße, in denen sich Wasser sammeln kann – etwa Blumenkästen, Gießkannen und Regentonnen – aus dem Garten entfernt oder mit einem engmaschigen Netz abgedeckt werden, rät die Aktionsgemeinschaft. Der Kampf gegen die Mücke sei wichtig, appelliert Augsten: „Immer heißere Sommer infolge der Klimaerwärmung erhöhen das Risiko, dass auch in Deutschland die Tropenkrankheiten Chikungunya oder Denguefieber auftreten. Noch ist das Risiko gering – jedoch sollte es keinesfalls unterschätzt werden, wenn sich die Asiatische Tigermücke weiterverbreitet.“

