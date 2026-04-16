Was als einmalige Kunst-Aktion geplant war, erfährt eine zweite Auflage: Die „artUP Speyer“ belebt ab 24. April wieder für drei Wochen die „Maxi 99“.

Auf 16 Künstler allein aus dem Bereich der bildenden Kunst, dabei die Schulklassen nicht mitgerechnet, ist die Teilnehmerliste an der „artUP Speyer“ angewachsen. Wobei „nur“ vier aus diesem Kreis die ganzen drei Wochen lang ihre Werke in den Räumen des städtischen Gebäudes in der Maximilianstraße 99 zeigen: René Burjack alias BUJA (Street Art), Timothy Starratt (Abstrakte Malerei), Nina Bussjäger (klassische Malerei) und Georg Rück alias Gizmoh (Zeichnungen/illustrative Poesie). Das Quartett ist nun nicht etwa ausgesprochen selbstverliebt und eigennützig. Im Gegenteil: Die vier bilden das Organisationsteam von „artUP Speyer“, ohne ihren Einsatz gäbe es dieses Forum für Künstler aus der Region Rhein-Neckar gar nicht. „Wir haben im vergangenen Jahr tolles Feedback sowohl von der Stadt bekommen, die uns die Räume für die Aktion zur Verfügung stellt, als auch von den Besuchern und den beteiligten Künstlern“, sagt BUJA.

Deshalb haben er und Timothy Starratt als Initiatoren die zweite Auflage geplant – und dafür Nina Bussjäger sowie Gizmoh ins Boot geholt. Alle vier leben in Speyer oder dem unmittelbaren Umland. „Uns geht es darum, Raum zu gestalten mit Künstlern aus der Region, die vielleicht noch nicht so bekannt sind“, erklärt BUJA. Weil das Interesse unter den Kollegen sehr groß gewesen sei, habe man eine Auswahl treffen müssen. „Wir bespielen drei Räume und alle Teilnehmer sollen sich darin gebührend präsentieren können“, sagt er.

Die Künstler dürfen ihre Werke, die sie zeigen wollen, frei auswählen und während der Ausstellung auch austauschen. Wobei durch die Teilung des Feldes in zwei Gruppen à sechs Künstler die Gesamtzahl von 16 (zwölf plus die vier Organisatoren) erst möglich wird. So gibt es nach der ersten Vernissage zum Auftakt noch eine weitere am 9. Mai.

Das „artUP Speyer“-Organisationsteam bedankt sich bei der Stadtverwaltung und insbesondere bei Tanja Binder, der Leiterin des Fachbereichs für Kultur, Tourismus, Bildung und Sport, für die räumliche wie ideelle Unterstützung. „Tanja Binder wird die Begrüßung zur ersten Vernissage am 24. April ab 19 Uhr übernehmen“, kündigt Timothy Starratt an. Auch die bisherige Kulturbürgermeisterin Monika Kabs erwarten die Künstler zu ihrer Aktion. Außerdem hoffen die vier auf das Erscheinen des ebenfalls eingeladenen Nachfolgers von Kabs, Alexander Schubert.

In der Ankündigung von „artUP Speyer“ unter www.artup.space heißt es: ,,artUP’ begann mit einer einfachen Idee: Kunst raus aus dem weißen Raum, rein ins Leben. Wir wollten keinen klassischen Ausstellungsbetrieb, sondern etwas, das lebt – mit Konzerten, Talks, Live-Aktionen und echten Begegnungen zwischen Künstlern und Publikum.“ Die Webseite hat Georg Rück, der „Creative Director“ des Orga-Teams, gestaltet. Er bespielt auch die Social-Media-Kanäle mit Neuigkeiten rund um die Kunstaktion und zeichnet für Flyer sowie Plakate verantwortlich.

Insbesondere um die Musiker unter den Künstlern, die in den drei Wochen verschiedene Performances zur „artUP Speyer“ beisteuern, hat sich Nina Bussjäger gekümmert. Zu dem Kreis zählt der Gitarrist und Sänger Arthur Gepting aus Karlsruhe. Er tritt gleich am zweiten Tag in der „Maxi 99“ auf. Außerdem dabei sind der Speyerer Pianist Moritz Erbach (7. Mai), die Gruppe „Three Cheese“ (8. Mai) und die Hockenheimer Zwillinge Marco und Dario Klein alias „Used“ (15. Mai). Lesungen und andere Live-Performances gehören ebenfalls zum Programm.

Info

Die Kunstaktion „artUP Speyer“ läuft von 24. April bis 17. Mai in der Maximilianstraße 99 in Speyer; die Öffnungszeiten sind mittwochs bis sonntags ab 15 Uhr; Eintritt ist frei; weitere Infos: www.artup.space.