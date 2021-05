RHEINZABERN. Galerien dürfen – anders als Museen – im November geöffnet bleiben. So zeigt das Artelier 21 in Rheinzabern ab Freitag eine Werkschau der aus Rheinzabern stammenden und in Landau lebenden Malerin Nicole Bellaire. Sie sagt: „Wir wollen mit der Ausstellung Farbe ins Leben bringen.“

Galeristin Doris Schneider hat mit der Künstlerin eine Auswahl an Zeichnungen, Collagen und Druckgrafiken zusammengestellt, die aus unterschiedlichen Schaffensphasen ab 2013 stammen: vom kleinformatigen Druck bis hin zu großen, raumgreifenden Arbeiten. Einige darunter waren noch nie zu sehen.

Eine wahre Farbexplosion in Rot, Rosa und dezentem Petrol hat Bellaire „Von Anemonen und Lilien oder der Vergänglichkeit des Schönen I – VIII“ genannt. „Ich habe bei den meist fünffarbigen Drucken wieder mit der verlorenen Platte gearbeitet, der Druckstock wird nach jedem kraftvollen Farbauftrag verändert, erhält zusätzliche Strukturen und Tiefen.“ Ein gewisses Überraschungsmoment erlebe sie dabei immer wieder.

Kapseln, Blüten, Blätter, Stiele oder Wurzeln

Inspirationen holt sich Bellaire bei Pflanzen. Ihre Motive erinnern an Kapseln, Blüten, Blätter, Stiele oder Wurzeln, bisweilen aber auch an geflügelte Fabelwesen wie in ihren Collagen in Gelb, die den Titel „Panoptikum Insecta“ tragen. In diesem Frühjahr habe sie die Konträr-Farben Gelb und Violett neu für sich entdeckt. Eine starke Kombination ist das in der Serie „Samenkapsel“.

Einen nicht minder ästhetischen Genuss wie die späteren Drucke bieten die zarten Entwurfsskizzen. Auch ihre anderen Zeichnungen sind ausgesprochen filigran aus dünnen, behutsam gesetzten Linien und Punkten geschaffen. „Der feine Strich ist meine Handschrift, ich werde immer wieder magisch von Pflanzen mit Härchen angezogen, deren Wirkung ich zeichnerisch umsetze“, sagt die Künstlerin.

Termin

Nicole Bellaire: „Wildes Glück“ bis 19. Dezember in der Galerie Artelier 21 in Rheinzabern, Rappengasse 21: Do und Fr 15 - 18 Uhr, Sa 11-16 Uhr sowie nach Anmeldung unter Telefon 0151 43109965, E-Mail artlier21@web.de. Am Sonntag, 29. November, 11-17 Uhr, ist die Künstlerin vor Ort.