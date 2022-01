am Dienstag wollten die Organisatoren das Programm der Art Karlsruhe für Mitte Februar bekannt geben. Heute gingen sie stattdessen mit der Nachricht an die Öffentlichkeit, dass die Kunstmesse in den Sommer verschoben wird.

Nach dem Komplettausfall im vergangenen Jahr soll die Kunstmesse vom 7. bis 10. Juli stattfinden, teilte die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH am Montag mit. Hintergrund sei, dass das Land Baden-Württemberg plane, das Verbot von Messen mit der Corona-Verordnung aufrecht zu erhalten, auch wenn wieder eine niedrigere Warnstufe erreicht wird. So sei keine Planungssicherheit mehr für eine Messe dieser Größenordnung gegeben, weder für die Aussteller, noch für die Veranstalter.

„Der größte Teil der Vorbereitungen für die Art Karlsruhe war getroffen und die Vorfreude bei den Galeristen auf den persönlichen Austausch mit Sammlern und Kunstfreunden war riesig“, sagt Kurator Ewald Karl Schrade. „Wir merken aber auch, dass viele Menschen einem Messebesuch aktuell zurückhaltend gegenüberstehen. Unter diesen Voraussetzungen ist der befreite Kunstgenuss nur schwer möglich.“

Vom neuen Messedatum erhoffen sich die Organisatoren auch neue Möglichkeiten der persönlichen Begegnung mit der Kunst: als sommerliches Kulturerlebnis. Im vergangenen Jahr war die Art zunächst von Februar auf Mai verschoben und dann komplett abgesagt worden. 2020 hatte sie kurz nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland als einzige Kunstmesse ohne Einschränkungen laufen können, bevor es weltweit Absagen hagelte.