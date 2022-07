Nur 30.000 Besucher meldet die Art Karlsruhe in ihrer Bilanz, nachdem die Kunstmesse am Sonntag zu Ende ging. Zur vorherigen Auflage vor Corona im Februar 2020 waren noch 50.000 Neugierige in die Messehallen in Rheinstetten geströmt.

Trotz der bescheidenen Resonanz heißt es in einer Pressemitteilung von den Betreibern, Galerien und Kunstschaffende zögen nach der Sommeredition eine positive Bilanz. Denn bei der Anzahl an Verkäufen sei ein Plus zu verzeichnen. Verkauft worden seien Werke für den kleinen Geldbeutel, aber auch im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Auch das lange verschollen geglaubte Werk „Madeleine im Spiegel“ von Lotte Laserstein wechselte den Besitzer. Laut Britta Wirtz, der Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, sei das neue Hallenkonzept mit breiteren Gängen auf großen Zuspruch gestoßen. Arbeiten von rund 1500 Künstlerinnen und Künstlern waren auf der Messe zu sehen. Den mit 15.000 Euro dotierten Art-Karlsruhe-Preis für die beste Einzelpräsentation hat die junge, im Jahr 2000 geborene Zeichnerin Ambra Durante gewonnen. Sie habe die Jury mit ihren Bildgeschichten überzeugt, die sie auf Papier, Glas und auch mal auf einer Bahnfahrkarte verewigt. Der mit 20.000 Euro dotierte Loth-Skulpturenpreis ging an Stefan Rohrer, der Alltagsobjekte, meistens Fahrzeuge, in neue Form bringt. Den mit 5000 Euro dotierten Hans Platschek-Preis für Kunst und Schrift schließlich holte der Chemnitzer Osmar Osten.