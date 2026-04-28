In der Galerie Art by Thekla thematisieren fünf Künstlerinnen, sie alle Quereinsteiger, Wein in ganz unterschiedlicher und höchst ästhetischer Form.

Wer nach Definitionen für Cuvée sucht, wird schnell fündig. Dabei werden mehrere Rebsorten, Weinbergslagen oder Jahrgänge verschnitten. Die Kombination soll die besten Eigenschaften der Sorten vereinen, um die Qualität zu optimieren und dabei einen konstanten Geschmack zu garantieren. Die fünf Künstlerinnen aus der Pfalz und aus Karlsruhe haben zwar nicht ihre Kreativität zusammen auf eine Leinwand gebracht – jede hat für sich gearbeitet. Zur Einstimmung auf das Weintestival, das am Wochenende in Rhodt stattfand, soll sich der Genuss in der Zusammenschau der fünf unterschiedlichen Kunstpositionen ergeben.

Bei Marisa Gaab aus Landau sind ihre Wurzeln im Produktdesign-Studium in jedem ihrer Arbeiten zu entdecken. Ihre Abstraktionen sind an die Technik des Webens angelehnt. Sie setzt das Muster der quer und längs verlaufenden Fäden und Stoffstrukturen mit Pinsel und Acrylfarbe auf der Leinwand um.

Marisa Gaab: »Dark Noiree« (Ausschnitt). Foto: Gaab

Manuela Kuntz studiert aktuell noch an der europäischen Kunstakademie Trier. Dort werden Kurse und Workshops in Malerei, Bildhauerei, Fotografie und Grafik für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Kuntz’ Atelier in Bellheim ist eine Art Experimentierstube für ihre händisch gedruckten Arbeiten. Oft arbeitet sie in Serien, bei denen sie denselben Druckstock in verschiedenen Farbkombinationen druckt. Realistische Motive wie Rebknorzen oder Weintrauben verbindet Kuntz mit abstrakten Elementen, löst den realen Raum auf, macht Platz für Fantasie.

Bettina Pfirrmann: »Helena V« (Ausschnitt). Foto: Pfirrmann

„Weiblichwein“ nennt Bettina Pfirrmann ihre Serie mit Gemälden von charakterstarken Frauenporträts. Helena, Rosalie oder Violetta tragen kunstvoll hochgestecktes Haar, Haar, das die Farbe von Weinen hat und sogar aus Trauben besteht. Einmal ist das Haar klar wie ein leichter Weißwein, dann verspielt wie ein Rosé oder schwer und erdig wie ein guter Rotwein. Das passt in eine Region, in der Wein eine tragende Rolle spielt.

Michaela Steigelmann: »Schlossberg« (Ausschnitt). Foto: Steigelmann

Michaela Steigelmann ist wie Pfirrmann Absolventin der Kunstakademie Trier. Sie betreibt die Galerie Art by Thekla in Rhodt und stellt selbst aus. Im Brotberuf war die 1959 in Bellheim geborene und studierte Sozialtherapeutin rund 40 Jahre im Pfalzklinikum Klingenmünster bis zur Altersteilzeit 2021 therapeutisch tätig. Ihre Handdrucke fertigt sie in einer kleinen Auflage von drei Stück. Die Motive wirken auf den ersten Blick rein abstrakt. Dahinten verbirgt sich jedoch ein Motiv, das jeder Winzer sofort erkennen dürfte. Denn Steigelmann hat in einer fröhlichen Farbigkeit sogenannte „Endeisen“ auf Papier gebannt. Das sind die Pfosten am Anfang und Ende jeder Zeile im Weinberg, die Stabilität für das Drahtrahmensystem bieten. Die Endpfähle werden fest im Boden verankert. Besonders sind sie, weil scheinbar jeder Winzer den Draht in anderer Art drumherum wickelt. Was sich in der Vielfalt von Steigelmanns Drucken widerspiegelt.

Margot Witte: »Ausbalanciert« (Ausschnitt). Foto: witte

Margot Witte aus Karlsruhe (sie lernt ebenfalls in Trier) zeigt zwei Serien mit Handsiebdrucken. Die erste weckt tief nostalgische Gefühle, allein wegen der zurückhaltenden, fast an sepiafarbige Fotografien erinnernden Farbauswahl. Melancholie, gemixt mit einem Hauch Humor, strahlt aus den Drucken, leise Glücksgefühle werden spürbar. Ihre abstrakt-floralen Motive bieten Momente des ruhigen Verharrens.

Die Ausstellung

„Art Cuvée I“ bis 31. Mai in der Galerie Art by Thekla in Rhodt, Weinstraße 31: Fr, Sa, So 15-18 Uhr und nach Vereinbarung.

