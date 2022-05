Die Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie Baden-Württemberg fordern vom Land mehr Anstrengung bei der Bekämpfung von Armut. 15,4 Prozent der Menschen in Baden-Württemberg seien armutsgefährdet, ihnen stünden weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung, sagte am Montag Annette Holuscha-Uhlenbrock, Vorständin des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Mit dem Krieg in der Ukraine sei eine neue Armut hinzugekommen: die Energie-Armut. «Für viele Menschen ist das schon Alltag», sagte Holuscha-Uhlenbrock bei einer Online-Pressekonferenz in Karlsruhe. Sie forderte ein Moratorium für Stromsperren.

Karlsruhe (dpa) - Auch Themen wie Flucht und Migration seien angesichts der Kriegsgeschehnisse wieder besonders aktuell. Diese müssten jetzt prioritär behandelt werden, sagte Urs Keller, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Baden. Flüchtlinge müssten so schnell wie möglich dezentral untergebracht und die Flüchtlingsberatung besser aufgestellt werden.