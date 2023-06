Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kunstfreunde mit Fernweh, denen das Reisen in Coronazeiten zu stressig ist, können stattdessen ganz entspannt durch die Galerie Z in Landau schlendern. Hier locken Farbradierungen von Armin Mueller-Stahl und Gerhard Hofmann mit stimmungsvollen Städte- und Landschaftsimpressionen, und obendrein begegnet man so manchem Promi.

Armin Mueller-Stahl, der berühmte Tausendsassa aus Berlin, und Gerhard Hofmann, der beliebte Maler aus Neustadt, bieten genau die richtige Mischung zum Aufatmen und Durchstarten. Nicht Nenas 99 Luftballons,