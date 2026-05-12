In den vergangenen Jahren waren Bambergs Basketballer näher am Abstieg als am Titel. Das ändert sich in dieser Saison - und liegt auch an einem Trainer, den es bald zu Bayern ziehen könnte.

Bamberg (dpa) - Das von ihm schon einmal verwendete Sprichwort «Arm aber sexy» wollte der Geschäftsführer der Bamberg Baskets nicht wiederholen. «Arm würde auf uns auch zutreffen, sexy auf mich tatsächlich nicht so», antwortet Philipp Höhne auf das Motto angesprochen mit einem Grinsen. «Was bei uns am besten funktioniert, ist das Thema Freak City und Emotionen», fügte der Funktionär der Franken an.

Der Verein, der über den niedrigsten Etat aller 18 Clubs verfügt, hat in dieser Spielzeit bereits sensationell den Pokal gewonnen und geht von Position drei in die am Wochenende beginnenden Playoffs. Nur Titelverteidiger FC Bayern und Dauerrivale Alba Berlin haben die über 34 Spieltage dauernde Saison erfolgreicher abgeschlossen als der zuletzt tief gefallene Ex-Champion.

Wie in alten Zeiten: Bamberg gewinnt den Pokal. Foto: Sven Hoppe/dpa

«Besser kann man das nicht skripten»

Das ist mehr als ein Achtungserfolg für den Club, der in den vergangenen Jahren immer mehr von der Landkarte des deutschen Spitzen-Basketballs zu verschwinden drohte. Und der Macher des Erfolgs ist neben Manager Höhne ein Ex-Profi, der die goldenen Zeiten Bambergs in den 2010er-Jahren prägte: Anton Gavel, inzwischen Cheftrainer.

«In Ulm wurde er Meister, hier wurde er Pokalsieger. Es ist viel auf Anton zurückzuführen. Er hat eine tolle Vita. Es ist schön zu sehen, was er dem Standort zurückgibt. Besser kann man das nicht skripten», sagte der 39 Jahre alte Höhne der Deutschen Presse-Agentur. Am Pokalwochenende wurde Gavel auch in den höchsten Tönen von Bayerns Trainer-Legende Svetislav Pesic gelobt.

Eine Million Ablöse für Gavel?

«Ich bin sehr zufrieden, dass Anton nach seiner erfolgreichen Karriere die Entscheidung getroffen hat, Trainer zu werden», sagte der 76 Jahre alte Pesic über Gavel (41), der vor einem Jahrzehnt noch Profi unter seinem heutigen Trainerkollegen war. Pesic wird nach dieser Saison mal wieder aufhören - und logischerweise ist Gavel einer der heißen Kandidaten, um beim deutschen Primus zu übernehmen.

Der «Bild» sagte Bambergs Geschäftsführer Höhne Ende April, die Ablöse für den in der kommenden Saison vertraglich gebundenen Gavel müsste im siebenstelligen Bereich liegen. Das heißt: eine Million Euro aufwärts. Auch zum Playoff-Start hat den fränkischen Club aber noch kein Angebot aus München erreicht, wie Höhne versichert. «Natürlich planen wir erstmal mit Anton, er steht unter Vertrag.»

Bamberg holte in München vollkommen unerwartet den Pokal. Foto: Sven Hoppe/dpa

Mit Mini-Etat zu großem Selbstbewusstsein

Zunächst mal beginnen am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) die Playoffs mit Spiel eins des Viertelfinals gegen Gavels Ex-Club Ratiopharm Ulm. Ein möglicherweise folgendes Halbfinale würde gegen Alba Berlin steigen. Im Endspiel könnte es zum Duell kommen: Meister Bayern gegen Herausforderer Bamberg. Der Club mit dem höchsten Etat gegen den mit dem geringsten Budget.

«Ich glaube schon, dass wir in Serien gegen München und Berlin nicht der klare Außenseiter wären. Das wird schwer für jeden Gegner. Bayern wird sich auch schwertun gegen uns», sagte Höhne. Wessen Basketball dann sexy ist, zeigen die für Juni angesetzten Finalspiele.