Mit dem Argentinier German Chiaraviglio ist ein neues Gesicht in der langen Reihe der Landauer Stabhochsprung-Meetings und ein weiterer Olympiateilnehmer von Tokio am Samstag um 18 Uhr im Landauer Stadion dabei.

Der 34-Jährige sprang zwar nicht die Olympianorm von 5,80 m, ist aber auf Grund der Weltrangliste und dem dazu gehörenden Punktesystem auf Platz 28 in Tokio dabei. 32 Stabhochspringer dürfen in Japan antreten. Der Argentinier hat einen Hausrekord von 5,75 m, der allerdings auch schon aus dem Jahr 2015 ist. In diesem Jahr sprang er 5,60 m. Er hält sich sehr oft in Italien auf, dort im Stabhochsprung-Mekka Formia. Die Einladung zum Wettkampf in Landau von Dennis Schober erreichte ihn über seinen italienischen Manager im letzten Moment. Er fliegt bereits einen Tag nach dem 23. Landauer Stabhochsprung-Meeting nach Argentinien.