Der international bekannte Architekt Daniel Libeskind will das Einstein Discovery Center in Ulm bauen. Wie der gleichnamige Verein hinter dem Projekt am Donnerstag mitteilte, unterschrieb Libeskind nun einen Vertrag für die Zusammenarbeit.

Ulm (dpa/lsw) - Der Architekt entwarf unter anderem das Jüdische Museum in Berlin und den Master Plan für das neue World Trade Center in New York. Libeskind arbeite parallel auch am Bau des neuen Einstein-Museums der Hebrew University in Jerusalem, erklärte der Verein. Das schaffe eine Verbindung der beiden Städte. Der Architekt hatte nach Angaben des Vereins bereits im Dezember das Gelände am Ulmer Hauptbahnhof besichtigt, auf dem das Museum nach derzeitigen Planungen entstehen soll.

Der Verein Einstein Discovery Center Ulm hat sich 2016 gegründet, um in Einsteins Geburtsstadt eine öffentliche Einrichtung zum Gedenken an den weltbekannten Physiker zu schaffen.

