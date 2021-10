Die Stadtbücherei Hagenbach lädt für Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, zu einem Vortrag von Landesarchäologin Andrea Zeeb-Lanz über Knochen von hunderten Toten, zerbrochene Gefäße und Werkzeuge aus der Jungsteinzeit, die bei einer Grabung in Herxheim zum Vorschein kamen. Zeeb-Land nimmt in ihrem Bild-Vortrag die Besucher mit auf eine Reise in die Steinzeit und präsentiert die neuesten Erkenntnisse der Forschung. Sie berichtet über das Leben unserer Vorfahren, informativ, unterhaltsam. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind bemerkenswert, und das Thema „Opferrituale“ ist spannend wie ein Krimi. Zum Vortrag gibt es Klezmer-Musik von Heidrun Paulus und Stefan Volz. Es gilt 2G. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an stadtbuecherei@hagenbach.de oder per Telefon 07273 919607.