In einem Fleisch verarbeitenden Betrieb in Zell unter Aichelberg hat sich ein Arbeiter versehentlich mit einem Messer in den Brustkorb gestochen. Der 35-Jährige habe Tiere zerlegen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Ausholen für einen weiteren Schnitt traf er jedoch nicht das Tier, sondern seinen Brustkorb.

Zell unter Aichelberg (dpa/lsw) - Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog den Arbeiter in eine Klinik. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Unfall am Freitagabend auf. Dabei stellte sie fest, dass der Arbeiter alle arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften eingehalten hatte.

