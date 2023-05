Gammertingen (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) aus einem Fenster gefallen und schwer verletzt worden. Möglicherweise wurde der Mann bei einem Streit gestoßen und stürzte deswegen, wie ein Polizeisprecher sagte. Das sei aber noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Vorfall passierte am Mittwochabend in einer Arbeiterunterkunft. Der Mann verletzte sich an der Wirbelsäule und am Sprunggelenk. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.