Zwei Arbeiter stehen auf einer Hebebühne in 15 Metern Höhe, als ein Kran gegen die Hebebühne stößt. Nur einer von beiden kann sich mit einem Sprung retten.

Meßkirch (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in einer Fabrikhalle in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) 15 Meter in die Tiefe gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der 21-Jährige sei mit einem weiteren Kollegen auf einer Hebebühne gewesen, als ein anderer Arbeiter einen Kran an der Hallendecke in Betrieb nahm, wie die Polizei mitteilte. Der Kran stieß gegen die Hebebühne, wodurch diese umkippte und der 21-Jährige herunterstürzte. Sein Kollege konnte sich durch einen Sprung auf den Querträger des Krans retten. Auch ein Rettungshubschrauber war zur Fabrikhalle beordert worden. Wie es genau zu dem Unfall am Mittwoch kam, müsse nun geprüft werden.