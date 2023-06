Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist am Freitag von einem mehrere Hundert Kilogramm schwerem Stahlträger am Oberkörper getroffen und lebensgefährlich verletzt worden. Während ein Kollege einen Lastwagen entlud, löste sich ein Stahlträger, rutschte von der Ladefläche und traf den 38-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

PM Polizei