Spaichingen (dpa/lby) - Ein Arbeiter hat in die Produktionsmaschine eines Teigwarenherstellers gegriffen und sich dabei schwer an der Hand verletzt. Der 48-Jährige wollte bei dem Unfall in Spaichingen (Landkreis Tuttlingen) in der Maschine wohl nach einer Störung tasten, wegen der er gerufen wurde, so die Polizei am Montag. Dabei geriet seine Hand am Sonntagabend zwischen drehende Metallschaufeln. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

PM