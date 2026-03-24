Wer auf der A81 nach Süden fährt, muss im Engelbergtunnel vom Gas gehen. Weil zu viele Autofahrer zu schnell durch die Baustelle fahren, will die Polizei dort die Geschwindigkeit kontrollieren.

Leonberg (dpa/lsw) - Weil Autofahrer im nach dem Brand wiedereröffneten Engelbergtunnel zu schnell fahren und Bauarbeiter dadurch gefährdet worden sein sollen, hat die Polizei dort Tempo-Kontrollen angekündigt. Die Geschwindigkeitskontrollen würden zu unregelmäßigen Zeiten in dem Tunnel auf der Autobahn 81 bei Leonberg durchgeführt, um die Sicherheit der Bauarbeiter zu erhöhen, teilten die Beamten mit.

In der vergangenen Woche war eine Fahrspur in der Weströhre des Tunnels, die Richtung Süden führt, wieder freigegeben worden. Es gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von zeitweise 40 Kilometern pro Stunde. Dagegen sei seit der Wiedereröffnung vermehrt verstoßen worden, hieß es.

Ein mit Kühlschränken beladener Lastwagenanhänger hatte Anfang März in dem Tunnel Feuer gefangen und war ausgebrannt. Die Röhre war daraufhin voll gesperrt worden.