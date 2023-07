In Ludwigshafen starten am heutigen Montag die Arbeiten für den wichtigen Lückenschluss an der Hochstraße Süd. Nach der Übergabe des Areals in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz ist geplant, dass Baufirmen zunächst das Gelände absichern und mit der Vorbereitung des Baufelds beginnen - etwa die Herstellung der Flächen für die schweren Baumaschinen. Kanal- und Entwässerungsmaßnahmen waren bereits zuvor gestartet. Die Arbeiten sollen Anfang 2026 mit der Verkehrsfreigabe beendet sein.

Ludwigshafen (dpa) - Die Verkehrsader hat große Bedeutung auch für Pendler und Unternehmer in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen. Die geplante Brücke in der Nachbarstadt von Mannheim ist der Ersatzbau der 2020 abgerissenen sogenannten Pilzhochstraße. Das rund 530 Meter lange Teilstück war marode - Experten hatten bei Tests festgestellt, dass sich bestehende Risse vergrößert hatten.

