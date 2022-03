Der Eigentümerverband Haus und Grund und der Mieterbund werben in einer gemeinsamen Erklärung dafür, Flüchtlingen aus der Ukraine Wohnraum unbürokratisch zur Verfügung zu stellen. «Wir wollen den Menschen zur Seite stehen, die zu uns flüchten müssen», erklärten die Eigentümerverbände von Württemberg und Baden am Donnerstag in Stuttgart. Rolf Gaßmann, Landesvorsitzender des Deutschen Mieterbundes Baden-Württemberg sagte, viele Flüchtlinge würden zunächst bei Verwandten und Freunden Unterschlupf suchen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Beide Organisationen baten daher laut Mitteilung Vermieter, Genehmigungen zum vorübergehenden Einzug in von Angehörigen und Freunden angemietete Wohnungen großzügig zu erteilen und Wohnungsanfragen wohlwollend zu unterstützen.

Haus & Grund Württemberg