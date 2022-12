Nach einem Betrug mit gefälschten Krankenkassenrezepten im Wert von mehr als einer halben Million Euro hat die Staatsanwaltschaft viereinhalb Jahre Gefängnis für eine Apothekerin verlangt. Die 53-Jährige hatte in dem Prozess am Augsburger Landgericht zugegeben, dass sie Rezepte hauptsächlich für ein sehr teures Schuppenflechte-Medikament selbst ausgestellt und eine gesetzliche Kasse so geschädigt hatte.

Augsburg (dpa) - Die beiden Verteidiger plädierten am Montag auf eine nur halb so lange Haft - zwei Jahre und drei Monate. Ihrer Mandantin sei klar, dass sie um eine Gefängnisstrafe nicht herum käme, sagten sie. In die Haftstrafe wird auch ein erst vor wenigen Monaten verkündetes Urteil gegen die Frau einberechnet. Die Neu-Ulmer Apothekerin hatte verschreibungspflichtige Schmerzmittel illegal verkauft und dafür eine Bewährungsstrafe erhalten.

Das Gericht wollte noch am Montagnachmittag das Urteil verkünden. Für die Rezeptfälschungen hatte die Apothekerin Blankorezepte ihres Ehemannes, der Zahnarzt ist, ohne dessen Wissen manipuliert. Der Betrug fiel irgendwann bei der Krankenkasse auf, weil Zahnärzte keine Spezialmedizin für Hautkrankheiten verschreiben. Zuvor hatte die Kasse bereits rund 517.000 Euro ausbezahlt.

Pressemitteilung Generalstaatsanwaltschaft