Der 26-jährige Musiker Apache 207 gehört zu den erfolgreichsten Rappern des Landes. Im nächsten Jahr kommt er in die Konzerthallen - nicht nur in Deutschland.

Berlin (dpa) - Rapper Apache 207 («Roller») geht ab November 2025 auf seine «umfangreichste und längste Tour» durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der 26-Jährige werde bis Februar 2026 insgesamt 34 Konzerte geben und in 13 Städten auftreten, teilte seine Agentur mit. Der Vorverkauf für die «komplett neue Show mit einigen Überraschungen» beginne am 6. Oktober um 16.00 Uhr.

Start der Hallentournee ist demnach am 21. November 2025 in Dortmund. Weitere Stationen sind Leipzig, Frankfurt, Oberhausen, Stuttgart, München, Wien, Köln, Hannover, Zürich, Berlin und Mannheim. Zum Abschluss soll der Musiker am 14. Februar 2026 in Hamburg auftreten.

Apache 207, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Sein Hit «Roller» katapultierte ihn 2019 an die Spitze der Charts. Der gebürtige Mannheimer ist in Ludwigshafen-Gartenstadt aufgewachsen.