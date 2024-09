Die Anonyme Giddarischde spielen am Samstag, 14. September, im Hohenstaufensaal Annweiler. Grund ist das 75-jährige Bestehen des Fanfarenzuges „Die Trifelsherolde“. Angekündigt ist ein „richtig schönes Pfälzer Fest mit Brotworscht, Saumache und nadierlich Schorle“. Die Musiker haben nicht nur das „Palzlied“ und ihre Ode an die „Lewwerworscht“ im Gepäck. Im Hohenstaufensaalkeller laden die Herolde zur späten Stunde dann noch zur „Schorle-Inferno-Party“ ein. Einlass zum Konzert ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Die Tickets für die Sitzplätze können per Mail an tickets@trifelsherolde.de bestellt werden.