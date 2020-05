ANNWEILER. In seinem Buch „Kleine Kulturgeschichte Europas“ geht der Volkskundler und Verleger Helmut Seebach den Ursprüngen volkstümlichen Brauchtums nach. Mit dem Untertitel „Das Erbe der Schweizer Reformation“ verrät der Autor, worauf es ihm ankommt.

Seine These: Ab der Reformation im 16. Jahrhundert hat von der Schweiz her eine Kulturströmung nach Norden eingesetzt. Demnach verließen streng gläubige reformierte Christen aus wirtschaftlicher Not oder religiöser Verfolgung ihre Heimat und besiedelten, herbeigerufen von den jeweiligen Landesherren, durch Kriege entleertes Siedlungsland, insbesondere die Pfalz nach dem 30-jährigen Krieg. Ihre Bräuche nahmen sie mit in die Fremde.

So werde heute noch mit der „Strauwekerwe“ in Annweilers Stadtteil Sarnstall eine von den Schweizer Auswanderern übernommene Tradition gepflegt, schreibt Seebach. Strauben sind ein in heißem Fett bereitetes, mit Zucker überstreutes Backwerk. In der Schweiz nennt man es „Strübli“ oder „Chüechli“. Schweizer Einflüsse fänden sich auch in den Frauenhauben und Kniebundhose der Volkstrachten.

Gewöhnlich eckt Seebachs mit seinen Thesen an. Dafür wird er in Fachkreisen bisweilen belächelt. Diesmal enthält sich Seebach seiner sonst üblichen Seitenhiebe.

Helmut Seebach: „Kleine Kulturgeschichte Europas“, Bachstelz Verlag, ISBN 978-3-924115-43-2, 29,80 Euro.