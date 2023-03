Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Annette Jung ist die erste Frau an der Spitze des Fußballs in Kandel. Die 54-Jährige nimmt sich einiges vor. Ein privates Ziel: Nach einer Reha will sie wieder an ihren Arbeitsplatz in einem Café zurückzukehren.

Der FC Bienwald Kandel wird von einer Frau geführt: „Es ist für mich positiver Stress. Zudem kann ich vielleicht anderen Menschen Mut machen“, sagt Annette Jung.

Nach