Anne Frank streitet mit Adolf Hitler? Was sich in Realität nie zutragen konnte, können wir bei einem fiktiven Schaukampf mit Marianne Blum und Thomas Linke erleben: am Mittwoch, 15. Mai, 18.30 Uhr, im Alten Kaufhaus Landau.

In der Hoffnung, dass möglichst viele junge Leute zu der Vorstellung „Annes Kampf“ kommen, hat sich der Landauer Kulturverein Altstadt die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Südpfalz und des Freundeskreises Archiv und Museum Landau gesichert. Damit kann er die Vorstellung bei freiem Eintritt anbieten.

Die Kabarettistin und Sängerin Marianne Blum und der Schauspieler Thomas Linke haben keine trockene Geschichtsstunde im Sinn. Vielmehr wollen die in Berlin lebenden Künstler bei aller Schwere des Sujets nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam sein, so wie auch Anne Franks Tagebuch nicht nur traurig, sondern auch leidenschaftlich und humorvoll und Hitlers Machwerk „Mein Kampf“ nicht nur beängstigend, sondern stellenweise geradezu unfreiwillig komisch ist.

„In einer Zeit, in der die Rechten wiedererstarken, ist es wichtig, den Kampf des kleinen Tagebuchs gegen den großen Diktator aufzuzeigen, um so einmal mehr ein Gespür und Gehör für die Feinheiten von Geschichte zu entwickeln“, schreiben die Künstler über ihr Projekt. Adolf Hitler wusste von Anne Frank nichts, sie von ihm sehr wohl. Im Prinzip ist es Hitlers „Mein Kampf“, der ihre Geschichte beendet. Ende Februar, Anfang März 1945 stirbt sie im KZ Bergen-Belsen. Geblieben ist ihr Tagebuch. An diesem Abend erleben die Zuschauer, wie die beiden Texte in einer scharf geschnittenen Lesung aufeinanderprallen.

Zur Lesung gibt es den Sound der Zeit mit jiddischen Liedern, die zu Teil im Ghetto oder im Arbeitslager entstanden, deutschen Schlagern, Gassenhauern und Durchhalteliedern.

Entwickelt hat das Stück „Annes Kampf“ 2016 die in Hessen geborene Kabarettistin Marianne Blum gemeinsam mit dem Schriftsteller Guido Rohm. Anlass war die Neuveröffentlichung von Hitlers „Mein Kampf“ und der Tatsache, dass die AfD so erstarkte, dass sie 2017 erstmals in den Bundestag einzog.