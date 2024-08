Zwei Männer streiten sich um angeblich gestohlenes Geld. Einer zückt ein Messer. Nun ist er angeklagt.

Balingen/Hechingen (dpa/lsw) - Wegen versuchten Mordes und gefährlicherKörperverletzung hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Der Tatverdächtige soll am 15. Mai am Bahnhof in Balingen (Zollernalbkreis) einen 28 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer im Gesicht verletzt haben. Das Opfer schwebte in Lebensgefahr, da zwei Arterien getroffen wurden und dies mit großem Blutverlust einherging. Der mutmaßliche Täter ist marokkanischer Staatsbürger, das Opfer hat die algerische Staatsangehörigkeit, wie die Anklagebehörde mitteilte.

Streit um Geld

Vor der Tat sollen sich die beiden Männer gestritten haben. Der 28-Jährige warf dem Tatverdächtigen laut Anklagebehörde vor, Bargeld aus seinem Geldbeutel gestohlen zu haben. Als er den 23-Jährigen durchsuchen wollte, habe dieser zum Messer gegriffen. Laut Staatsanwaltschaft wollte der 23-Jährige damit den Diebstahl verdecken. Die Behörde geht auch von Heimtücke und Habgier aus. Der bereits vorbestrafte Tatverdächtige gab an, er sei angegriffen worden und habe sich nur wehren wollen. Er sitzt in Untersuchungshaft.