Sie sollen sich im Urlaub kennengelernt haben, dann verschleppt der 22-Jährige die Frau mutmaßlich und vergeht sich an ihr - so lautet der Vorwurf der Anklage.

Offenburg/Berlin (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat einen Mann unter anderem wegen Geiselnahme und mehrfacher schwerer Vergewaltigung einer 18-Jährigen aus Berlin angeklagt. Der 22-Jährige soll die Frau im Februar mit einer Schreckschusswaffe bedroht und gegen ihren Willen in eine Wohnung im Schwarzwälder Kinzigtal gebracht haben, wo er sie mutmaßlich mehrere Tage festhielt und wiederholt sexuelle Handlungen an ihr ausführte, wie die Anklagebehörde am Montag mitteilte. Die Große Strafkammer am Landgericht Offenburg muss entscheiden, ob sie einen Prozess ansetzt.

Der Angeschuldigte aus dem badischen Lahr muss demnach mit einer Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren rechnen. Der Deutsche sitzt in Untersuchungshaft und hatte die Vorwürfe nach früheren Angaben bestritten.

Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden während eines Urlaubs kennengelernt. Sie verabredeten sich in der Wohnung der 18-Jährigen in Berlin, von der aus der Mann sein Opfer verschleppt haben soll.

