Baden-Württemberg Anklage gegen Richterin und zwei Justizangestellte

Landgericht Ulm
Das Landgericht Ulm entscheidet nun über das weitere Verfahren.

Ein Essen als Gegenleistung für interne Infos? Eine Richterin und zwei Justizangestellte stehen wegen brisanter Vorwürfe im Fokus der Justiz.

Heilbronn/Ulm (dpa/lsw) - Unter anderem wegen mutmaßlichen Geheimnisverrats und Bestechlichkeit hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn Anklage gegen eine Richterin und zwei Justizangestellte zum Landgericht Ulm erhoben. Es handelt sich um eine 36-jährige Richterin und zwei 37 und 29 Jahre alte Justizangestellte, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die 37-jährige Justizangestellte soll bei der Richterin etwa unter Vortäuschen eines dienstlichen Grundes bei der Staatsanwaltschaft Ulm angefragt haben, ob gegen ihren damaligen Freund und dessen Bruder Haftbefehle bestünden. Dafür soll sie als Gegenleistung eine Einladung zum Essen in Aussicht gestellt haben, welches die Richterin angenommen haben soll. Außerdem sollen dienstliche Auskünfte über Strafverfahren und Registerabfragen ohne dienstlichen Anlass weitergegeben worden sein, wie die Behörde mitteilte.

Die Angeschuldigten befinden sich auf freiem Fuß. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens muss das Landgericht Ulm entscheiden. Die Ermittlungen wurden aus Neutralitätsgründen von der Staatsanwaltschaft Heilbronn geführt.

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