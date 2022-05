Bilder in Mischtechnik und Kleinskulpturen zeigt Anja Hey bis Freitag in ihrer Landauer Galerie Kunstkammer, die auch zur Landauer Kunstnacht öffnet.

Nach zwei Jahren Corona-Pause eröffnet Anja Hey ihre seit 2018 bestehende Kunstkammer im Hinterhaus des Anwesens Marienring 9a wieder mit eigenen Arbeiten. „Ensembles im Dialog“ ist ihre Präsentation überschrieben. Die Hälfte des Verkaufserlöses aus der Ausstellung will Hey nach eigenen Worten dem Kinderhaus Blauer Elefant spenden.

Die Autodidaktin und gelernte Grafikdesignerin untersucht in ihren Arbeiten verschiedene Formen des Dialogs: den inneren eines Werks, den zwischen Arbeiten eines Ensembles und den zwischen Werk und Betrachter. Gezeigt werden sowohl gegenständliche und abstrakte Bilder und Kleinskulpturen aus unterschiedlichen Materialien.

Die Ausstellung schließt mit der Landauer Kunstnacht am Freitag, 3. Juni, wenn die Kunstkammer von 19 Uhr bis Mitternacht geöffnet ist. Neben Wein gibt es Musik von der Singer-Songwriterin Simone Mitzner und ab 21.30 Uhr von Steffen Letzelter geboten. Bis Donnerstag ist die Ausstellung von 17 bis 20 Uhr zu sehen.

Spenden für gemeinnützige Organisationen gehören zum Konzept der Galerie. Mindestens 25 Prozent des Verkaufserlöses eines jeden Kunstwerks gehen laut Hey an einen guten Zweck vor. Bisher seien auf diesem Wege bereits 4450 Euro für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen und 1000 Euro für den Blauen Elefanten in Landau zusammengekommen.