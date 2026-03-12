Abstrakte Gemälde von Anina Gröger und architekturinspirierte Plastiken von Manfred Emmenegger sind ab Sonntag im Zehnthaus Jockgrim zu sehen.

Der Unterschied scheint groß: Gröger arbeitet zweidimensional mit Farben, Emmenegger dreidimensional mit Ton. Doch die beiden haben eines gemein: ihrer Hände Arbeit. Er formt damit Keramiken mit Außen- und Innenblick, sie erschafft ohne Pinsel oder Stift traumwandlerisch schöne Wolkenbilder. Beide Künstler sind Mitte des letzten Jahrhunderts geboren und seit den 1980er-Jahren freischaffend tätig. Als Gröger die Zusage für die Ausstellung in Jockgrim erhielt, schlug sie gleich Emmenegger als Mitaussteller vor. „Damit habe ich die Wände für meine Bilder, Manfred den Zwischenraum für seine Plastiken.“ Die beiden haben sich bei einer Gruppenausstellung kennengelernt. Gröger, die in Pforzheim und in Basel Ateliers hat, malt und zeichnet, schafft selbst auch Keramiken und Kunst am Bau, bespielt profane Räume genauso gerne wie Sakralbauten.

Dreiteiliges Wolkenbild von Anina Gröger (Ausschnitt). Foto: Gröger

In Jockgrim zeigt sie fein changierende Wolkenbilder und schwarz-düstere Landschaften. Als Trägermaterial benutzt sie meist dünne Hartfaserplatten, die stabil genug sind, um den kraftvollen Farbauftrag direkt mit der Hand auszuhalten. Die agile Malerin benutzt eine Mischung aus Öl und Eitempera, die sie intuitiv, mit viel Raum für den Zufall, aufstreicht. „Ich bin zwar gerne draußen in der Natur, aber ich mache weder Skizzen noch male ich im Freien.“ Was sie inspiriere, wird im Atelier umgesetzt. Alle Arbeiten sind ohne Titel, viele entstehen in einer Serie. So kann Gröger die Zeit überbrücken, bis die Farbe auf einer Arbeit getrocknet ist. Außerdem experimentiert sie gerne mit der unterschiedlichen Wirkung. Hinter allem, was zu sehen ist, verbergen sich viele Schichten Farbe.

Genau umgekehrt arbeitet Gröger bei ihren monochromen Zeichnungen. Auf Finnpappe, deren hellbrauner Farbton in das Motiv einbezogen wird, legt sie eine dicke Schicht Zeichenkohle. „Dann nehme ich einen dieser ganz dicken, weichen Spezialradiergummis, verwische die Kohle, entferne einen Teil wieder und gebe dem Motiv mit den Fingern Kontur.“ Bis eine raue, düstere Landschaft entstanden ist.

Manfred Emmenegger ließ sich erst zum Keramiker ausbilden und studierte dann Keramikdesign in Krefeld. Sein Atelier mit zwei Brennöfen hat er seit 1999 in Ottersweier südlich von Bühl. Dort entstehen seine spannenden und harmonisch wirkenden Keramiken, für die der Bildhauer vielfach ausgezeichnet wurde. Mindestens 20 Jahren ist er her, dass er in Jockgrim beim Albert-Haueisen-Preis ausgestellt hat.

Räume als Theaterbühnen für die Fantasie

„Ich bin Bildhauer und versuche bei meiner Arbeit, mit dem Raum etwas anzustellen“, beschreibt Emmenegger seine kreative Motivation. Seine Arbeiten tragen Titel wie Haus, Landschaft, Aufgang oder Mikwe und erinnern an Häuser im Maghreb oder an surreale Gemälde von M.C. Escher. Sein Hauptmaterial, ein heller, fast cremefarbener Ton, kommt aus dem Westerwald. In einer alten, riesigen Teigknetemaschine vermischt der Keramiker das Rohmaterial mit Wasser, rührt es, bis es die von ihm gewünschte Konsistenz hat.

Zuerst formt er kleine, schlichte Vor-Modelle, danach entsteht das eigentliche Kunstwerk. Emmenegger scheint Treppen zu lieben, denn sie sind fast an allen Keramiken zu entdecken. Sie führen hinauf oder hinab, immer wieder in ein kaum einsehbares Innere hinein. „Während ich arbeite, entstehen in meinem Kopf Geschichten zu den Kunstwerken, für mich sind sie mit Theaterbühnen vergleichbar.“ Noch mehr Plastizität verleiht der Bildhauer seinen Stücken durch ihre ungeglättete Oberfläche sowie durch den sukzessiven Auftrag einer feinen Engobe.

Dem Künstler ist es wichtig, dass seine Plastiken in Form bleiben, sich beim Brand nicht verziehen oder ihre Ausgewogenheit verlieren. Seit ein paar Jahren ergänzt er seine tönernen Keramiken mit blauem Glas als Symbol für Wasser. Dafür recycelt er Glasflaschen, die er zerkleinert, beim Brand schmelzen lässt und damit in neuer Gestalt aus dem Ofen holt. Diese „Freude am Spielen“ ist der Arbeit „Merogonie“ anzusehen. „Hier habe ich eine andere Technik verwendet“, denn geformt sind die unterschiedlichen Kugeln wie ein Gittergerüst, abgeplattete Seiten erlauben einen variablen Aufbau. Auch zeigt er einen Turm, der statisch und stabil wirkt, aber wegen seines ovalen Bodens schaukeln kann.

Die Ausstellung

Bis bis 12. April im Zehnthaus Jockgrim, Ludwigstraße 26-28: Sa 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr, 4./5. April geschlossen. Vernissage am Sonntag, 15. März, 11 Uhr mit einer Einführung durch Anna Reich. Finissage am Sonntag, 12. April, 15 Uhr, mit Fürhung durch die Künstler.

