Ein mit Neuwagen beladener Anhänger eines Autotransporters ist auf glatter Straße bei Tengen (Kreis Konstanz) umgekippt. Dabei entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 36-jährige Fahrer hatte wegen Eisregens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten. In der Folge kippte der Anhänger um, während der Lastwagen stehen blieb. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen laut Polizei unverletzt.

Tengen (dpa/lsw) - Eine halbe Stunde später missachtete ein 59-jähriger Autofahrer vor der Unfallstelle die Zeichen der Polizei, langsamer zu fahren. Auch er geriet mit seinem Wagen auf der glatten Straße ins Rutschen und kollidierte mit einem Auto auf dem Anhänger. Nachdem der 59-Jährige den Schaden an seinem eigenen Wagen überprüft hatte, verließ er laut Polizei die Unfallstelle. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Pm der Polizei