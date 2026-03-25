Bei Tauberbischofsheim ist ein Autofahrer mit Anhänger unterwegs. Doch dieser löst sich. Es kommt zum Frontalzusammenstoß.

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) frontal gegen einen ihm entgegenrollenden Anhänger gestoßen. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger hatte sich zuvor samt Kupplung von einem Wagen gelöst und war in den Gegenverkehr gerollt. Der genaue Grund war zunächst unklar.

Drängler beleidigt Frau

In der Folge des Unfalls ermittelt die Polizei auch wegen Beleidigung. Weil der Unfallwagen abgeschleppt werden musste, war die Fahrbahn am Dienstag zwischenzeitlich blockiert. Ein anderer Autofahrer soll damit nicht einverstanden gewesen, an wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren sein und eine Mitarbeiterin des Abschleppdienstes mehrfach beleidigt haben.