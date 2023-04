Ein Lastwagen-Anhänger, der mit 15 Tonnen Paketen beladen war, ist auf der Autobahn 5 nahe Schutterwald (Ortenaukreis) in Brand geraten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei die Ladung nach dem Feuer am Mittwochmorgen zum Teil stark verbrannt. Zwar sei zunächst eine Spur befahrbar, Verkehr staue sich jedoch in Richtung Basel bis zur Anschlussstelle Appenweier.

Schutterwald (dpa/lsw) - Laut Polizei meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer am Mittwochmorgen, dass der Anhänger auf dem Standstreifen in Brand stehe. Nach ersten Einschätzungen der Polizei war das Feuer aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Laut dem Sprecher wurde nach bisheriger Kenntnis niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Bergungsarbeiten dauern an.

