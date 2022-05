Frisch lackiert ist ein in Mietingen bei Ulm gestohlener Anhänger an Ort und Stelle wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Anhänger mit nun blauen Seitenwänden und roter Deichsel am Montag an jenem Straßenrand, an dem er fast einen Monat zuvor geklaut worden war. Was bei der Rückkehr allerdings fehlte, war der Inhalt: Vor dem Diebstahl war der Hänger mit mehreren Tonnen Kies beladen gewesen.

Mietingen (dpa) - Pressemitteilung