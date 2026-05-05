Baden-Württemberg Angreifer springt nach Flucht vor Polizei in die Donau

Feuerwehr - Symbolbild
Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau. (Symbolbild)

Mit einer Flasche attackiert, dann ein Sprung ins kalte Wasser: Wie eine Flucht vor der Polizei in der Donau endete.

Ulm (dpa) - Ein 27-Jähriger hat in Ulm einen Mann angegriffen und ist auf der Flucht in die Donau gesprungen. Die Feuerwehr rettete den Mann aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte.

Der Tatverdächtige soll am Montag mehrfach auf einen 52-Jährigen eingeschlagen und dabei auch eine Flasche eingesetzt haben. Der Mann erlitt demnach leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Angreifer flüchtete in Richtung Fluss und sprang ins Wasser.

Die Feuerwehr rettete den Mann aus der Donau, die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Aufgrund seines psychischen Zustands kam er in eine Fachklinik. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.

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