Unter dem Titel „Sonnendeck – bunt verrückt“ präsentiert das Gedok-Künstlerinnenforum in Karlsruhe (Markgrafenstraße 14) vom 10. Juli bis 1. August Angewandte Kunst verschiedener Gewerke. Zu sehen sind Textilarbeiten von Zdenka Brock, Schmuck von Susanne Högner und Gabriele Heinz, Objekte von Rose Schrade und Papierarbeiten von Ursula Achten. Am Sonntag, 25. Juli, 14 Uhr, liest Brigitte Eberhard eigene Geschichten, am 1. August, 11 Uhr, sind die Autorinnen Karin Bruder, Martina Bilke und Sabine Stern mit literarischen Gedanken zum Thema „Wandel“ zu Gast. Infos unter www.gedok-karlsruhe.de.