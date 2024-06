Angetrunken, ohne Führerschein und vermutlich unter Drogeneinfluss: Wegen einer Verkehrskontrolle ist ein Autofahrer im Kreis Ludwigsburg vor der Polizei geflohen. Bei der Verfolgungsjagd in Ditzingen gefährdete der Mann vermutlich zahlreiche Verkehrsteilnehmer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein bislang unbekannter Spaziergänger mit Hund habe sich ersten Erkenntnissen nach durch einen Sprung zur Seite retten müssen. Der Autofahrer sei auch entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr gefahren.

Ditzingen (dpa/lsw) - Der Mann konnte schließlich gestoppt werden. Eine vorläufige Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann mutmaßlich unter Drogen gestanden haben könnte. Laut Polizei hatte er keinen gültigen Führerschein und das Auto am Dienstag wohl unerlaubt benutzt.

PM Polizei